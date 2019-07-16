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Парі з Зеленським: мер Дніпра опублікував продовження "кіна" про міст

Місто самостійно покриє витрати на ремонт, але згідно з проектом його потрібно ремонтувати 24 місяці
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що через парі із президентом Володимиром Зеленським повністю перекриває Центральний міст Дніпра на ремонт до 14 вересня.
Парі з Зеленським: мер Дніпра опублікував продовження "кіна" про міст Фото: dpchas.com.ua

"Міст закривається повністю до 14 вересня в 00-00 годин з 17 на 18 липня. Ви ж всі, включаючи Володимира Олександровича (Зеленського – ред.), хотіли швидше, правда? Доведеться тепер потерпіти", - написав Філатов у Facebook.

Мер міста також повідомив, що міст найдовший в Україні за протяжністю над водою і його не ремонтувати 50 років.

За словами Філатова, міст взагалі міг обвалитися разом з людьми і автомобілями.

Мер також додав, що місто самостійно покриє витрати на ремонт, але згідно з проектом його потрібно ремонтувати 24 місяці, а в Філатова є на це менше двох місяців.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Дніпра Бориса Філатова.

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16 07 2019 11:57
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