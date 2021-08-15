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Парк авіаперевізника SkyUp поповнився чотирнадцятим літаком

Парк українського авіаперевізника поповнився новим літаком - 14-м за рахунком бортом у флоті SkyUp.
Парк авіаперевізника SkyUp поповнився чотирнадцятим літаком Фото: aviarf.ru

Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії, передає Укрінформ.

"14 серпня до міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув новий літак SkyUp — середньомагістральний Boeing 737-800 NG на 189 пасажирів. Тепер авіапарк перевізника налічує 14 літаків", - йдеться у повідомленні.

Повітряне судно випущене у 2006 році, стало восьмим у флоті авіакомпанії даної моделі. Реєстраційний номер повітряного судна — UR-SQP.

Новий літак готовий до експлуатації та буде поставлений у розклад відразу після отримання всіх необхідних дозволів.

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15 08 2021 11:55
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