Парк авіаперевізника SkyUp поповнився чотирнадцятим літаком

Парк українського авіаперевізника поповнився новим літаком - 14-м за рахунком бортом у флоті SkyUp.

Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії, передає Укрінформ.

"14 серпня до міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув новий літак SkyUp — середньомагістральний Boeing 737-800 NG на 189 пасажирів. Тепер авіапарк перевізника налічує 14 літаків", - йдеться у повідомленні.

Повітряне судно випущене у 2006 році, стало восьмим у флоті авіакомпанії даної моделі. Реєстраційний номер повітряного судна — UR-SQP.

Новий літак готовий до експлуатації та буде поставлений у розклад відразу після отримання всіх необхідних дозволів.