БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПарк українського авіаперевізника поповнився новим літаком - 14-м за рахунком бортом у флоті SkyUp.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парк авіаперевізника SkyUp поповнився чотирнадцятим літаком
Фото: aviarf.ru
Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії, передає Укрінформ.
"14 серпня до міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув новий літак SkyUp — середньомагістральний Boeing 737-800 NG на 189 пасажирів. Тепер авіапарк перевізника налічує 14 літаків", - йдеться у повідомленні.
Повітряне судно випущене у 2006 році, стало восьмим у флоті авіакомпанії даної моделі. Реєстраційний номер повітряного судна — UR-SQP.
Новий літак готовий до експлуатації та буде поставлений у розклад відразу після отримання всіх необхідних дозволів.
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