Парламент Албанії проголосив імпічмент президенту
104 зі 140 депутатів парламенту проголосували за відставку Мети більше ніж за рік до закінчення його терміну, повідомляє "Європейська правда". Імпічмент президенту оголосили в Албанії вперше з моменту введення багатопартійної системи в 1991 році.
Очікується, що Конституційний суд, схвалення якого необхідне для затвердження рішення парламенту, прийме рішення протягом трьох місяців.
Соціалістична партія, яка була переобрана до парламенту в квітні, звинуватила Мету в розпалюванні насильства за його підтримку опозиційних партій. Опозиція перед парламентськими виборами стверджувала, що вони будуть сфальсифіковані.
Одна людина померла і четверо отримали поранення в перестрілці між прихильниками двох основних партій, соціалістів і демократів, за чотири дні до виборів.
Мета, який раніше очолював невеликий опозиційний рух, заперечує будь-які порушення зі свого боку і звинувачує соціалістів у організації політичної помсти.
Президент Албанії має здебільшого символічні повноваження, але водночас має деяку владу над судовою системою і збройними силами. Роль президента вважається аполітичною, але Мета регулярно вступає в конфлікти з урядом Еді Рами.
Читайте також: ЄС погодив початок переговорів про вступ двох країн до Союзу
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Гончаренка хочуть "жорстко покарати" у ПАРЄ за демонстрацію прапора України
- ФОТО Туреччина звела 81-кілометрову стіну на кордоні з Іраном
- ФОТО Зеленський привітав Санду з перемогою на виборах президента Молдови
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі