Парламент Албанії проголосив імпічмент президенту

У середу парламент Албанії проголосував за відставку президента Іліра Мети за заяви, які, за словами правлячої партії, закликають до насильства і порушують конституцію.

104 зі 140 депутатів парламенту проголосували за відставку Мети більше ніж за рік до закінчення його терміну, повідомляє "Європейська правда". Імпічмент президенту оголосили в Албанії вперше з моменту введення багатопартійної системи в 1991 році.

Очікується, що Конституційний суд, схвалення якого необхідне для затвердження рішення парламенту, прийме рішення протягом трьох місяців.

Соціалістична партія, яка була переобрана до парламенту в квітні, звинуватила Мету в розпалюванні насильства за його підтримку опозиційних партій. Опозиція перед парламентськими виборами стверджувала, що вони будуть сфальсифіковані.

Одна людина померла і четверо отримали поранення в перестрілці між прихильниками двох основних партій, соціалістів і демократів, за чотири дні до виборів.

Мета, який раніше очолював невеликий опозиційний рух, заперечує будь-які порушення зі свого боку і звинувачує соціалістів у організації політичної помсти.

Президент Албанії має здебільшого символічні повноваження, але водночас має деяку владу над судовою системою і збройними силами. Роль президента вважається аполітичною, але Мета регулярно вступає в конфлікти з урядом Еді Рами.

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