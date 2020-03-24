ЄС погодив початок переговорів про вступ двох країн до Союзу

Європейський Союз погодив початок переговорів про членство Албанії та Північної Македонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив комісар ЄС з питань розширення Олівер Варгеї.

Це рішення було ухвалене на засіданні Ради ЄС з європейських справ, яке проводилося у режимі телеконференції через обмеження, пов'язані з епідемією коронавірусу.

"Щиро радий з приводу того, що країни-члени ЄС сьогодні досягли політичної згоди щодо відкриття переговорів про членство з Албанією та Північною Македонією. Від щирого серця вітаю обидві країни. Це також гучний і чіткий меседж для Західних Балкан: ваше майбутнє - у Європейському Союзі", - зазначив Олівер Варгеї.

"Мої щирі вітання Північній Македонії та Албанії з нагоди отримання заслуженого "зеленого світла" для початку переговорів про членство у ЄС. Я пишаюся можливістю зробити внесок у цей вагомий крок до євроінтеграції обох країн", - зазначив єврокомісар Йоганнес Ган. Як відомо, Ган обіймав посаду комісара з питань розширення до кінця минулого року.

За процедурою, тепер дві держави-кандидати та ЄС проводитимуть переговори щодо угоди про їхнє членство. В рамках переговорів буде оцінюватися готовність до вступу до Євросоюзу за усіма критеріями, від відповідности законодавства до дотримання принципів верховенства права. У підсумку, за узгодження повного тексту угоди, країни можуть стати повноцінними членами ЄС.

Початок переговорів про розширення ЄС тривалий час затримувався через опір Франції. У лютому Єврокомісія запропонувала реформувати процес вступу відповідно до французької пропозиції, надавши урядам ЄС більше ваги у процесі переговорів і спростивши можливість зупинки або перезавантаження переговорів.

Як повідомлялося раніше, 19 березня посли ЄС погодили проєкт рішення, який мав дозволити відкрити переговори про вступ до блоку з Албанією і Північною Македонією, але згадки про дату у ньому не було.

"На тлі прогресу, досягнутого в реформах, і виконання умов, одноголосно встановлених Радою в червні 2018 року, за умови схвалення з боку Європейської ради, Рада вирішує почати переговори про приєднання з Республікою Албанія", - зазначалося у тексті. Ідентичний проєкт документу склали для Північної Македонії.

Нагадаємо, що Північна Македонія йтиме в ЄС окремо від Албанії