Північна Македонія йтиме в ЄС окремо від Албанії - МЗС
Північна Македонія прагне, щоб її заявку на вступ до ЄС розглядали окремо від заявки Албанії, повідомляє "Європейська правда".
Саміт ЄС 17-18 жовтня не зміг, попри обіцянки, погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією. Цьому опиралися Франція, а також Данія та Нідерланди.
"Я думаю, що навіть якщо одна з наших двох країн досягне успіху, то це буде добра новина для всього регіону. Звичайно, ми залишаємося добрими сусідами і поважаємо прагнення Албанії увійти в ЄС. Але нам усім потрібно працювати над створенням позитивної динаміки в даному процесі. Якщо не виходить діяти в тандемі, то, напевно, краще нам спробувати сили самостійно", - сказав міністр.
Північна Македонія могла б отримати вигоду, якби країни-члени погодилися відділити її від Албанії у цьому питанні.
І Італія, і Німеччина виступали за відкриття переговорів, однак протидіяли розділенню заявок, що не допомагає Скоп'є.
"У нас просто немає іншої альтернативи. Так чи інакше ми потрапимо в ЄС, я в цьому впевнений. Але цей шлях був би легшим, якби у нас були друзі в Єврокомісії, а також необхідні інструменти впливу", - зазначив міністр.
Очікується, що питання відкриття переговорів розглянуть на саміті ЄС-Західні Балкани в Загребі в травні 2020 року. Водночас Франція наполягає на невідкладній реформі моделі розширення ЄС.
Читайте також: Єврокомісія виступає за якнайшвидше приєднання балканських країн до ЄС
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків