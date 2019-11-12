Північна Македонія йтиме в ЄС окремо від Албанії - МЗС

Північна Македонія могла б отримати вигоду, якби країни-члени погодилися відділити її від Албанії

Очікується, що питання відкриття переговорів розглянуть на саміті ЄС-Західні Балкани в Загребі в травні 2020 року. Водночас Франція наполягає на невідкладній реформі моделі розширення ЄС.

Північна Македонія прагне, щоб її заявку на вступ до ЄС розглядали окремо від заявки Албанії, повідомляє "Європейська правда".

Саміт ЄС 17-18 жовтня не зміг, попри обіцянки, погодити початок переговорів про вступ з Північною Македонією та Албанією. Цьому опиралися Франція, а також Данія та Нідерланди.

"Я думаю, що навіть якщо одна з наших двох країн досягне успіху, то це буде добра новина для всього регіону. Звичайно, ми залишаємося добрими сусідами і поважаємо прагнення Албанії увійти в ЄС. Але нам усім потрібно працювати над створенням позитивної динаміки в даному процесі. Якщо не виходить діяти в тандемі, то, напевно, краще нам спробувати сили самостійно", - сказав міністр.

Північна Македонія могла б отримати вигоду, якби країни-члени погодилися відділити її від Албанії у цьому питанні.

І Італія, і Німеччина виступали за відкриття переговорів, однак протидіяли розділенню заявок, що не допомагає Скоп'є.

"У нас просто немає іншої альтернативи. Так чи інакше ми потрапимо в ЄС, я в цьому впевнений. Але цей шлях був би легшим, якби у нас були друзі в Єврокомісії, а також необхідні інструменти впливу", - зазначив міністр.

Очікується, що питання відкриття переговорів розглянуть на саміті ЄС-Західні Балкани в Загребі в травні 2020 року. Водночас Франція наполягає на невідкладній реформі моделі розширення ЄС.

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