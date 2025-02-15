Парламент Болгарії може скасувати продаж Україні російських реакторів для ХАЕС
В болгарському парламенті зареєстрували проєкт про скасування дозволу на продаж Україні країні двох корпусів реакторів для енергоблоків №3 і №4 для Хмельницької АЕС.
Про це з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка повідомляє видання Енергореформа.
"Єдине, що зараз мене дуже непокоїть – як тільки Верховна Рада ухвалила закон, у Болгарії проросійські сили одразу зареєстрували проєкт закону про скасування дозволу на його передачу Україні", – заявив міністр.
Галущенка додав, що Україні доведеться поборотися за це критично важливе обладнання.
"Але ми безумовно маємо це робити", – сказав він.
За його словами, наразі українська сторона уважно спостерігає за тим, що відбувається в болгарському парламенті.
В разі, якщо Київ не зможе отримати болгарські корпуси, то їх доведеться виготовляти з нуля, а це займе п'ять років, тоді як Україна потребує електроенергії для відновлення негайно.
Раніше ми повідомляли, що нові енергоблоки ХАЕС працюватимуть на американському ядерному паливі.