Парламент Болгарії може скасувати продаж Україні російських реакторів для ХАЕС

Завадити цьому можуть "‎проросійські сили"‎.

В болгарському парламенті зареєстрували проєкт про скасування дозволу на продаж Україні країні двох корпусів реакторів для енергоблоків №3 і №4 для Хмельницької АЕС.

Про це з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка повідомляє видання Енергореформа.

"Єдине, що зараз мене дуже непокоїть – як тільки Верховна Рада ухвалила закон, у Болгарії проросійські сили одразу зареєстрували проєкт закону про скасування дозволу на його передачу Україні", – заявив міністр.

Галущенка додав, що Україні доведеться поборотися за це критично важливе обладнання.

"Але ми безумовно маємо це робити", – сказав він.

За його словами, наразі українська сторона уважно спостерігає за тим, що відбувається в болгарському парламенті.

В разі, якщо Київ не зможе отримати болгарські корпуси, то їх доведеться виготовляти з нуля, а це займе п'ять років, тоді як Україна потребує електроенергії для відновлення негайно.

Раніше ми повідомляли, що нові енергоблоки ХАЕС працюватимуть на американському ядерному паливі.