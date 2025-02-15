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Парламент Болгарії може скасувати продаж Україні російських реакторів для ХАЕС

15 лютого 2025, 10:17
Парламент Болгарії може скасувати продаж Україні російських реакторів для ХАЕС
Фото: Європейського союзу
Завадити цьому можуть "‎проросійські сили"‎.

В болгарському парламенті зареєстрували проєкт про скасування дозволу на продаж Україні країні двох корпусів реакторів для енергоблоків №3 і №4 для Хмельницької АЕС. 

Про це з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка повідомляє видання Енергореформа

"Єдине, що зараз мене дуже непокоїть – як тільки Верховна Рада ухвалила закон, у Болгарії проросійські сили одразу зареєстрували проєкт закону про скасування дозволу на його передачу Україні", – заявив міністр. 

Галущенка додав, що Україні доведеться поборотися за це критично важливе обладнання. 

"Але ми безумовно маємо це робити", – сказав він. 

За його словами, наразі українська сторона уважно спостерігає за тим, що відбувається в болгарському парламенті.

В разі, якщо Київ не зможе отримати болгарські корпуси, то їх доведеться виготовляти з нуля, а це займе п'ять років, тоді як Україна потребує електроенергії для відновлення негайно. 

Раніше ми повідомляли, що нові енергоблоки ХАЕС працюватимуть на американському ядерному паливі.

 

БолгаріяХАЕС

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