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Парламент Болгарії після трьох за рік виборів затвердив новий уряд

Сьогодні важливий день для продовження змін", – сказав Петков у промові перед депутатами, додавши: "Наше перше завдання – усвідомити, що якщо ми хочемо кращого майбутнього для Болгарії, ми повинні працювати разом
У понеділок болгарський парламент затвердив новий уряд на чолі з новачком у політиці та випускником Гарварду Кирилом Петковим, що поклало край багатомісячній політичній кризі у країні.
Парламент Болгарії після трьох за рік виборів затвердив новий уряд Фото: google.com
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.
 
"Сьогодні важливий день для продовження змін", – сказав Петков у промові перед депутатами, додавши: "Наше перше завдання – усвідомити, що якщо ми хочемо кращого майбутнього для Болгарії, ми повинні працювати разом".
 
Його партія "Ми продовжуємо зміни" (PP) перемогла на парламентських виборах у листопаді — третіх у Болгарії цього року — провівши кампанію, спрямовану на подолання корупції, але не отримала більшості.
 
Минулої п'ятниці партія досягла угоди про створення коаліції з лівою Соціалістичною партією (BSP), популістською партією "Є такий народ" (ITN) і ліберальним альянсом "Демократична Болгарія". Разом вони мають 134 місця в 240-місному парламенті Болгарії.
 
У своїй промові майбутній прем’єр-міністр сказав, що головними пріоритетами країни є боротьба з COVID-19 та енергетичною кризою.".
 
Щодо енергетики Петков сказав, що "грецьке з’єднання" має стати першочерговим завданням, маючи на увазі будівництво газового інтерконнектору, який з’єднає дві країни.
 
Софію сколихнула криза верховенства права з літа 2020 року, коли тисячі протестувальників вийшли на вулиці з вимогою відставки тодішнього прем’єр-міністра Бойка Борисова. Квітневі вибори усунули Борисова від влади, а друге голосування в липні не запропонувало шлях до нового уряду до того, як Петков з’явився на голосуванні в листопаді.
 
"Мандат цього уряду ґрунтуватиметься на політиці нульової толерантності до корупції", – сказав Петков.
 
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13 12 2021 17:10
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