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Парламент Болгарії проти введення військ в Україну

21 лютого 2025, 21:16
Парламент Болгарії проти введення військ в Україну
Фото: zn.ua
Але виступає за участь у переговорах щодо миру в Україні.

Сьогодні, 21 лютого, Народні збори Болгарії проголосували за декларацію, що суттєво обмежує підстави для потенційного розгортання болгарських військ на території України.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Болгарські депутатами ухвалили декларацію, яка закликає до встановлення тривалого і справедливого миру в Україні шляхом переговорів за участю всіх безпосередньо зачеплених сторін, в тому числі і Болгаріх.

Документ демонструє позицію болгарських Народних зборів про неучасть болгарських військ у військових діях в Україні.

В ньому написано, що болгарські збройні сили не можуть брати участь у військових діях в Україні поза межами союзницьких зобов'язань країни в НАТО та інших міжнародних зобов'язань у межах Євросоюзу, ООН та ОБСЄ.

Депутати також заявили, що метою декларації є насамперед заспокоєння болгарської громадськості на тлі обговорення на Заході можливої "миротворчої місії" в Україні.

Також раніше ми писали, що парламент Болгарії може скасувати продаж Україні російських реакторів для ХАЕС.

 

Болгаріямиротворцівійна в Україні

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