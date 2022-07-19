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Парламент Британії не зміг оголосити вотум недовіри уряду Джонсона

Уряд Бориса Джонсона підтримали 349 депутатів проти 238.
Палата громад Великої Британії після пʼяти годин дебатів не змогла оголосити вотум недовіри.
Парламент Британії не зміг оголосити вотум недовіри уряду Джонсона Фото: з вільних джерел

Дебати стосувалися переважно внутрішніх проблем. Лейбористи звинувачували уряд Джонсона у провалі соціальної підтримки населення, а консерватори заявили про ефективну боротьбу з COVID-19 і Brexit.

Якби уряду все ж оголосили вотум недовіри, то у Британії очікувалися б загальні вибори.

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19 07 2022 14:57
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