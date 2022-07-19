ПОЛІТИКА НОВИНИПалата громад Великої Британії після пʼяти годин дебатів не змогла оголосити вотум недовіри.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парламент Британії не зміг оголосити вотум недовіри уряду Джонсона
Уряд Бориса Джонсона підтримали 349 депутатів проти 238.
Фото: з вільних джерел
Дебати стосувалися переважно внутрішніх проблем. Лейбористи звинувачували уряд Джонсона у провалі соціальної підтримки населення, а консерватори заявили про ефективну боротьбу з COVID-19 і Brexit.
Якби уряду все ж оголосили вотум недовіри, то у Британії очікувалися б загальні вибори.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 07 2022 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО російські командири керувалися при вторгненні в Україну картами минулого століття – СБУ
- ФОТО Джонсон політав на винищувачі і порівняв політ з керівництвом партією
- ФОТО Пес Патрон отримав відзнаки від двох ветеранських організацій США
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ
- Протистояння росії: Україна поповнюється «подвійними» HIMARS