НОВИНИПалата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти проведення другого референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Парламент Британії проголосував проти другого референдуму про Brexit
"За" були лише 85 депутатів
Фото: gettyimages.com
Відповідну поправку відхилили 334 голосами, "за" були лише 85 депутатів.
Поправка, внесена депутатами і лейбористів, і консерваторів, доручала прем'єр-міністру подати запит на продовження статті 50 для проведення другого референдуму про Brexit.
У Палаті громад триває голосування ще з трьох поправок, а потім відбудеться загальне голосування щодо відтермінування Brexit.
Нагадаємо, що Велика Британія може взагалі ніколи не вийти з Євросоюзу,якщо парламент королівства не підтримає угоду уряду з ЄС щодо Brexit. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Тереза Мей.
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