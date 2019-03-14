Парламент Британії проголосував проти другого референдуму про Brexit

"За" були лише 85 депутатів

Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти проведення другого референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу.

Відповідну поправку відхилили 334 голосами, "за" були лише 85 депутатів.

Поправка, внесена депутатами і лейбористів, і консерваторів, доручала прем'єр-міністру подати запит на продовження статті 50 для проведення другого референдуму про Brexit.

У Палаті громад триває голосування ще з трьох поправок, а потім відбудеться загальне голосування щодо відтермінування Brexit.