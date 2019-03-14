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Парламент Британії проголосував проти другого референдуму про Brexit

"За" були лише 85 депутатів
Палата громад парламенту Великої Британії проголосувала проти проведення другого референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу.
Парламент Британії проголосував проти другого референдуму про Brexit Фото: gettyimages.com

Відповідну поправку відхилили 334 голосами, "за" були лише 85 депутатів.

Поправка, внесена депутатами і лейбористів, і консерваторів, доручала прем'єр-міністру подати запит на продовження статті 50 для проведення другого референдуму про Brexit.

У Палаті громад триває голосування ще з трьох поправок, а потім відбудеться загальне голосування щодо відтермінування Brexit.

Нагадаємо, що Велика Британія може взагалі ніколи не вийти з Євросоюзу,якщо парламент королівства не підтримає угоду уряду з ЄС щодо Brexit. Про це заявила прем’єр-міністерка країни Тереза Мей.

 

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14 03 2019 19:37
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