Парламент Британії розкритикував уряд за недостатні санкції проти ПВК "Вагнер"
Про це повідомляє агенція Reuters.
В звіті написано, що Британія має посилити протидію операціям російських найманців з ПВК "Вагнер", поки вона вразлива після невдалого заколоту минулого місяця.
Парламентарії закликали до більш цілеспрямованих санкцій проти "мережі організацій", підпорядкованих ПВК "Вагнер", і додали, що Британія має визнати цю групу терористичною організацією та заборонити її.
"Зараз, коли мережа ПВК є найбільш вразливою, треба діяти", – заявила голова комітету Алісія Кернс.
Вона додала, що британський уряд не розуміє, який вплив має ПВК за межами Європи, зокрема в Африці.Раніше Британія ввела санкції проти росіян, пов'язаних з діяльністю ПВК "Вагнер" в Африці.