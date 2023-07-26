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Парламент Британії розкритикував уряд за недостатні санкції проти ПВК "Вагнер"

26 липня 2023, 13:39
Парламент Британії розкритикував уряд за недостатні санкції проти ПВК
Комітет з міжнародних справ Палати громад британського парламенту розкритикував уряд за недооцінку загрози з боку російської ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє агенція Reuters.

В звіті написано, що Британія має посилити протидію операціям російських найманців з ПВК "Вагнер", поки вона вразлива після невдалого заколоту минулого місяця.

Парламентарії закликали до більш цілеспрямованих санкцій проти "мережі організацій", підпорядкованих ПВК "Вагнер", і додали, що Британія має визнати цю групу терористичною організацією та заборонити її.

"Зараз, коли мережа ПВК є найбільш вразливою, треба діяти", – заявила голова комітету Алісія Кернс.

Вона додала, що британський уряд не розуміє, який вплив має ПВК за межами Європи, зокрема в Африці.

Раніше Британія ввела санкції проти росіян, пов'язаних з діяльністю ПВК "Вагнер" в Африці.
ПВК ВагнерБританіявагнер

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