Комітет з міжнародних справ Палати громад британського парламенту розкритикував уряд за недооцінку загрози з боку російської ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє агенція Reuters.

В звіті написано, що Британія має посилити протидію операціям російських найманців з ПВК "Вагнер", поки вона вразлива після невдалого заколоту минулого місяця.

Парламентарії закликали до більш цілеспрямованих санкцій проти "мережі організацій", підпорядкованих ПВК "Вагнер", і додали, що Британія має визнати цю групу терористичною організацією та заборонити її.

"Зараз, коли мережа ПВК є найбільш вразливою, треба діяти", – заявила голова комітету Алісія Кернс.

Вона додала, що британський уряд не розуміє, який вплив має ПВК за межами Європи, зокрема в Африці.