Парламент Фінляндії підтримав будівництво паркану на кордоні з рф
Про це повідомляє Yle.
На парламентських зборах уряд хотів заручитися широкою політичною підтримкою, ухвалюючи рішення про будівництво дорогого паркану. Партії одноголосно підтримали проєкт. Особливо опозиційні партії – "Центр", "Істинні фіни" та "Християнські демократи" – квапили його початок.
За оцінками, будівництво паркану займе кілька років і коштуватиме Фінляндії сотні мільйонів євро. Паркан покриє приблизно 10-20% східного кордону. Прикордонна служба готова розпочати реалізацію пілота проєкту у швидкому темпі: він може бути готовий вже до початку наступного літа. На думку уряду, паркан на кордоні з росією необхідний передусім для контролю можливого масового незаконного перетину кордону Фінляндії.
Раніше повідомлялось, що Фінляндія планує заборонити в’їзд росіянам.
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