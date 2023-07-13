Парламент Франції схвалив значне збільшення військових витрат через війну в Україні

Новий бюджет на період 2024-2030 років більш ніж на третину перевищує останній план військових витрат у розмірі 295 мільярдів євро на 2019-2025 роки.

Парламент Франції в четвер схвалив багатомільярдне збільшення військових витрат до кінця цього десятиліття, викликане війною росії в Україні і швидко зростаючими глобальними загрозами.

Про це повідомляє The Washington Times.

Президент Еммануель Макрон наполягав на збільшенні бюджету, в рамках якого буде витрачено 413 мільярдів євро (450 мільярдів доларів), що є найзначнішим збільшенням витрат за півстоліття. Гроші підуть на модернізацію ядерного арсеналу Франції, збільшення витрат на розвідку і розробку більшої кількості дистанційно керованої зброї.

Він стверджував, що імпульс необхідний для забезпечення "нашої свободи, нашої безпеки, нашого процвітання, нашого місця у світі". Міністр оборони порівняв це з прагненням Франції в 1960-х роках розробити ядерну зброю, що зробило країну однією з найбільших військових держав світу.

Новий військовий план включає подвоєння числа військових резервістів і посилення кіберзахисту, а також збільшення потужностей з виробництва зброї як для допомоги Україні, так і для забезпечення належного постачання французьких збройних сил.

Новий бюджет на період 2024-2030 років більш ніж на третину перевищує останній план військових витрат у розмірі 295 мільярдів євро на 2019-2025 роки.

Законопроект отримав остаточне схвалення розділеної Національної Асамблеї, нижньої палати парламенту, в середу 244 голосами проти 37, і він був схвалений Сенатом на чолі з консерваторами в четвер 313 голосами проти 17.

Центристський альянс Макрона не має більшості ні в одній з палат парламенту, але військові вже давно нарікають на скорочення витрат на збройні сили, в той час як консервативні і крайні праві партії, як правило, підтримують інвестиції в оборону.

Макрон повинен поговорити з представниками Міністерства оборони пізніше в четвер, напередодні святкування Дня взяття Бастилії, яке включає ретельно продуманий паризький парад з демонстрацією військ, бойових літаків і військової техніки.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть Україні далекобійні ракети. Йдеться про SCALP.