Парламент Грузії затвердив уряд на чолі з прем'єром Гахарією

"Сьогодні у нас велика проблема, коли опозиція за допомогою брехні і модельованої реальності здійснює вплив на наших громадян, на їх психіку, їх мораль. Це та руйнівна сила, яка створює ілюзії і штучно створює в країні напруженість на усіх напрямах"

Парламент Грузії на пленарному засіданні в неділю оголосив вотум довіри уряду на чолі з прем'єр-міністром Георгієм Гахарією.

Представляючи депутатам урядову програму на 2019-2020 роки, Гахарія заявив: "Окупація - це найбільша наша проблема", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Для боротьби з нею необхідні конкретні справи, а не популізм. Коли ми говоримо, що 20% територій Грузії окуповані, ми повинні говорити і про те, що 20% економічного потенціалу Грузії окуповані. Ця проблема є головним викликом для нашої безпеки", - заявив Гахарія.

При цьому він зазначив, що для подолання цієї проблеми необхідно використовувати всі інструменти, крім війни.

Говорячи про зовнішню політику, Гахарія підкреслив, що Грузія продовжить курс на інтеграцію в Євросоюз і НАТО, максимально поглибить відносини з США у всіх сферах.

Представляючи депутатам дії уряду в сфері економіки, Гахарія зазначив, що держава буде максимально підтримувати бізнес.

"Ми продовжимо зусилля зі збільшення експортної продукції і скорочення імпорту", - заявив Гахарія.

У своєму виступі він звернув увагу і на дії опозиції.

"Сьогодні у нас велика проблема, коли опозиція за допомогою брехні і модельованої реальності здійснює вплив на наших громадян, на їх психіку, їх мораль. Це та руйнівна сила, яка створює ілюзії і штучно створює в країні напруженість на усіх напрямах", - сказав Гахарія.

Гахарія народився в Грузії 19 березня 1975 року. У 1994 році закінчив історичний факультет Тбіліського державного університету, після чого продовжив навчання в Московському державному університеті імені Ломоносова, за фахом політолог. У 2004 році завершив навчання в Москві, у Вищій школі бізнесу при МГУ. Був лектором даного університету.

З 2008 до 2013 року обіймав посаду директора розвитку бізнесу в компанії Lufthansa Service Holding AG. LSG, Frankfurt am Main, Germany GR в країнах Східної Європи, СНД і Російської Федерації.

У 2013 році повернувся в Грузію, зайняв посаду бізнес-омбудсмена. У 2016 році був призначений на посаду міністра економіки, а в 2017 році - на посаду міністра внутрішніх справ і віце-прем'єра Грузії.

Нагадаємо, що 2 вересня екс прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе подав у відставку.