Прем'єр-міністр Грузії подав у відставку
Згідно з конституцією Грузії, повноваження прем'єр-міністра припиняються, щойно він подає у відставку, але уряд продовжить свою роботу до призначення нового прем'єр-міністра, повідомляє LB.ua.
"Для мене це була велика честь і водночас велика відповідальність. Я був і буду членом команди "Грузинської мрії" та вірним солдатом нашої країни. Я хочу подякувати своїм колегам і побажати їм успіхів з майбутнім прем'єр-міністром", - написав Бахтадзе.
У прощальній публікації Бахтадзе перерахував усі досягнення свого уряду за минулий рік, а також подякував своїм колегам і побажав успіхів наступному прем'єрові, наголосивши, що країна потребує стабільного і впевненого розвитку, що не допускає переслідування короткострокових політичних інтересів.
Голова парламентської більшості Грузії Гія Вольський заявив, що ім'я нового прем'єра оголосять 3 вересня, після засідань політради й парламентської більшості.
За інформацією ЗМІ, на посаді прем'єр-міністра Мамуку Бахтадзе змінить нинішній міністр внутрішніх справ Георгій Гахарія, а на посаду глави МВС повернеться Іраклій Гарібашвілі, який уже керував цим відомством кілька років тому.
Мамука Бахтадзе був затверджений парламентом Грузії 20 червня 2018 року.
Нагадаємо, що Парламентська асамблея ОБСЄ переобрала депутата від Грузії Георгія Церетелі на посаду президента організації.
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