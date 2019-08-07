Парламентська асамблея ОБСЄ переобрала президента

"Я піклуватимуся про цю Асамблею. Це наш обов'язок - відповідати потребам наших людей. Це важливий тягар, будь-то вирішення конфліктів, тероризм, зміна клімату чи інші питання"

Парламентська асамблея ОБСЄ переобрала депутата від Грузії Георгія Церетелі на посаду президента організації.

Це відбулося у понеділок під час заключного пленарного засідання ХХVIІІ щорічної сесії ПА ОБСЄ у м. Люксембург, повідомляє "Укрінформ".

"Я піклуватимуся про цю Асамблею. Це наш обов'язок - відповідати потребам наших людей. Це важливий тягар, будь-то вирішення конфліктів, тероризм, зміна клімату чи інші питання", - завив після переобрання Церетелі.

Також під сесії було переобрано віце-президентів ПА ОБСЄ – Віктора Пауля Добре (Румунія) і Азая Гулієва (Азербайджан). Ще одним віце-президентом став Нілза де Сена з Португалії.

Крім того, було обрано і керівництво трьох загальних комітетів ПА ОБСЄ: комітет з політичних питань та безпеки очолив Філіппо Лобмарді (Швейцарія), комітет з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища – Софіо Кацарава (Грузія), комітет із демократії, прав людини та гуманітарних питань - Кіріакос Хаджіяні (Кіпр).

Нагадаємо, що раніше комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів.