Парламентська асамблея ОБСЄ переобрала президента
Це відбулося у понеділок під час заключного пленарного засідання ХХVIІІ щорічної сесії ПА ОБСЄ у м. Люксембург, повідомляє "Укрінформ".
"Я піклуватимуся про цю Асамблею. Це наш обов'язок - відповідати потребам наших людей. Це важливий тягар, будь-то вирішення конфліктів, тероризм, зміна клімату чи інші питання", - завив після переобрання Церетелі.
Також під сесії було переобрано віце-президентів ПА ОБСЄ – Віктора Пауля Добре (Румунія) і Азая Гулієва (Азербайджан). Ще одним віце-президентом став Нілза де Сена з Португалії.
Крім того, було обрано і керівництво трьох загальних комітетів ПА ОБСЄ: комітет з політичних питань та безпеки очолив Філіппо Лобмарді (Швейцарія), комітет з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища – Софіо Кацарава (Грузія), комітет із демократії, прав людини та гуманітарних питань - Кіріакос Хаджіяні (Кіпр).
Нагадаємо, що раніше комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів.
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