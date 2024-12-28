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Парламент Канади у січні розпочне обговорення відставки уряду – Reuters

28 грудня 2024, 13:57
Парламент Канади у січні розпочне обговорення відставки уряду – Reuters
Фото: з вільних джерел
Канадський парламент відновить роботу не раніше 27 січня
7 січня парламентський комітет Канади з питань державних витрат розпочне розгляд питання щодо винесення на голосування до сесійної зали вотуму недовіри уряду Джастіна Трюдо.
 
Про це пише Reuters.
 
Комітет у Палаті громад очолює представник опозиційної Консервативної партії Джо Вільямсон. Він пообіцяв проводити засідання упродовж всього січня, щоб до повернення парламенту із зимових канікул проєкт відставки уряду був готовий до загального обговорення.
 
Канадський парламент відновить роботу не раніше 27 січня. Приблизно в цей же час свій варіант оголошення вотуму недовіри міністрам обіцяв презентувати і очільник Нової демократичної партії Джагміт Сінгх. Якщо керівна Ліберальна партія не дасть жодного голосу проти Трюдо, опозиції потрібно буде домовлятися про голосування за одну спільну резолюцію. 
 
У прем'єра залишається варіант формально призупинити роботу парламенту, оголосивши завершення поточної сесії. 
Канадапарламентвійна в Україніросія окупанти

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