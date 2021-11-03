Парламент Китаю схвалив посилення контролю за Гонконгом Цей захід сприяє придушенню протестного руху в Гонконгу, який закликає до більшої демократії

Всекитайські збори народних представників (парламент КНР) у четвер підтримали останній крок правлячої Комуністичної партії щодо посилення контролю над Гонконгом шляхом зменшення ролі його громадськості у виборі місцевих депутатів.

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Схвалена резолюція про розробку закону щодо проведення реформи виборчої системи Гонконгу дасть пропекінському Постійному комітету Всекитайських зборів народних представників повноваження самим призначати більше законодавців регіону, повідомляє "Укрінформ". Таким чином, це зменшить кількість депутатів, яких обрала місцева громадськість. Як наголошується, 2 895 делегатів зборів проголосували "за", один утримався, "проти" не проголосував ніхто. "Цей захід сприяє придушенню протестного руху в Гонконгу, який закликає до більшої демократії. Репресії спричинили скарги на те, що Пекін порушує обіцяну автономію, коли Гонконг був переданий Китаю в 1997 році, і шкодить його статусу глобального фінансового центру", - пише агентство. Читайте також: Проти демократичних активістів Гонконгу провели масштабну операцію

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