Проти демократичних активістів Гонконгу провели масштабну операцію

Спецслужби Гонконгу затримали 53 демократичних активістів і політиків під час масової операції вранці 6 січня. Їх звинувачують у планах повалити владу регіону.

Затримали 53 активісти, повідомляє "Громадське".

Тисяча поліцейських здійснила обшуки у 72 приміщеннях, пов'язаних з активістами. Зокрема в офісах юридичної фірми Ho Tse Wai & Partners, а також в офісах видань Apple Daily, Stand News та Inmediahk, які писали про неофіційний 2праймериз" для відбору опозиційних кандидатів до місцевого парламенту - Законодавчої ради.

Фото: Twitter AFP Photo

На початку липня активісти провели неофіційне голосування серед населення, щоб з'ясувати, яких опозиційних кандидатів підтримують найбільше. Тоді організували понад 250 виборчих дільниць, на яких проголосували, хоч і неофіційно, 500 тисяч людей.

Опозиціонери сподівалися отримати більшість місць у Законодавчій раді, але вибори з 2020 року перенесли на вересень 2021. Офіційно - через пандемію коронавірусу.

Міністр безпеки регіону Джон Лі заявив, що активісти планували "нашкодити суспільству" та повалити владу або підірвати її діяльність. Проведення неофіційного праймериз міністр називає частиною плану з повалення влади.

Reuters, The Guardian, BBC називають спецоперацію наймасовішою з часу запровадження Пекіном суперечливого закону про нацбезпеку. Він передбачає покарання за низку правопорушень, серед яких сепаратизм, підривна діяльність, тероризм і змова з іноземною владою.

Реакція на затримання

Наступний держсекретар США Ентоні Блінкен відреагував на затримання, назвавши їх "наступом на загальні демократичні права". Він обіцяє, що майбутній президент США Джо Байден "підтримуватиме народ Гонконгу та виступатиме проти репресій Пекіна".

Правозахисна організація Hong Kong Watch також звинуватила Китай у "підриві демократії Гонконгу", пише The Guardian.

Наступ на опозицію

Наприкінці липня 2020 року влада Гонконгу спробувала максимально обмежити участь опозиції у виборах до місцевого парламенту - Законодавчої ради. Спершу вона відмовила в участі 12 кандидатам від опозиції через те, що вони начебто не виконують свій "конституційний обов'язок" і виступають за автономію Гонконгу від Китаю. А потім узагалі перенесла вибори на вересень 2021 року.

Офіційна причина - пандемія коронавірусу. У липні влада регіону частково відновила коронавірусні обмеження через зростання кількості хворих на COVID-19. Проте опозиція заявила, що провладні політики лише прикриваються серйозністю пандемії, а насправді стурбовані власними перспективами на виборах. Вони пропонували скоротити час перебування на виборчих дільницях, а не переносити вибори.

Законодавча рада Гонконгу - це законодавчий орган регіону, який допомагає ухвалювати зміни до регіональних законів. Він складається з 70 членів, 35 з яких обирає саме громадськість. Ще 35 членів обирає обмежений електорат на "функціональних виборчих округах", ідеться про групи, які представляють інтереси бізнесу, банківської сфери.

Зараз активістів звинувачують у тому, що вони хотіли отримати 35 місць від громадськості, щоб потім "паралізувати уряд Гонконгу".

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