Латвія обрала свого нового президента

Відзначимо, що діючий президент Раймонд Вейоніс вирішив не балотуватися на цей пост повторно.

На посаду президента 63-річного Егілса Левітса висунули партії правлячої коаліції, до цього часу він обіймав посаду судді Суду Європейського Союзу. Також працював посолом Латвії у Швейцаріїї, Австрії та Угорщині, інформує "Європейська правда".

Вибори президента відбувалися у парламенті у відкритому режимі, Левітса підтримали 61 депутат з 93 у першому ж раунді голосування. Для обрання потрібно було набрати мінімум 51 голос.

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