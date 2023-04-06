Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Парламент Литви ухвалив резолюцію щодо України

06 квітня 2023, 14:19
Парламент Литви ухвалив резолюцію щодо України
Фото: з вільного доступу
Вона включає офіційне запрошення Україні приєднатися до альянсу.

Сейм Литви ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє пресслужба парламенту Литви.

У документі йдеться про те, що на саміті НАТО у Вільнюсі необхідно запросити Україну приєднатися до НАТО, а підписати протоколи про членство та запустити процес ратифікації, коли це дозволять умови.

Литовські парламентарі вважають, що такий крок буде стратегічним рішення НАТО у прагненні миру в Україні та Європі.

"Ми проти сірих зон безпеки, ми хочемо довести хибність тези про те, що росія має право вето на членство України. Ми думаємо, що Україна сприятиме нашій безпеці, зробить НАТО сильнішим", - заявив голова парламентського комітету у закордонних справах Жигімантас Павільоніс.

Також резолюція наголошує необхідність посилити оборону у Балтійському регіоні, збільшити кількість війська НАТО у Литві до рівня бригади і покращити протиповітряну оборону країни.

Зазначимо, що саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня. Литва вперше прийматиме 40 делегацій з країн-членів та партнерів альянсу.

Нагадаємо, нещодавно WSJ повідомляло, що питання членства України в НАТО знято з порядку денного.

Генсек НАТО наголошує, що позиція альянсу щодо України не змінилася, проте без перемоги у війні питання членства не матиме значення.

ЛитваНАТОрезолюціявійна

Останні матеріали

Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 13:16
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Cуспільство
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 10:02
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Політика
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 16:17
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Cуспільство
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 12:46
Одна з версій. Татарського вбили, бо росія програє – Януш Бугайські
Політика
Одна з версій. Татарського вбили, бо росія програє – Януш Бугайські
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 09:50
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Політика
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 16:11
Шпигунський детектив. Історія зникнення
Політика
Шпигунський детектив. Історія зникнення "бразильця" та "грекині", одружених російських шпигунів-нелегалів – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 12:23
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Політика
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 10:11
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється