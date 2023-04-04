Матеріали:
Теми:

Членство України в НАТО – не на порядку денному – WSJ

04 квітня 2023, 18:37
Членство України в НАТО – не на порядку денному – WSJ
Джерело: ua.news
В Альянсі прагнуть продемонструвати Україні підтримку та заохочення, не обіцяючи занадто багато.

Питання членства України в НАТО не стоїть на порядку денному Альянсу, тож лідери обговорюють, який втішний приз запропонувати державі.

Про це йдеться у матеріалі Wall Street Journal.

У статті зазначається, що на майбутньому саміті Альянсу в липні президент США Джо Байден та інші національні лідери країн НАТО зіштовхнуться з сильним тиском з боку президента України Володимира Зеленського, який вимагатиме від них прогресу в питанні українського членства.

Це прагнення України може посилитися зі здобуттям перемоги над російськими військами під час контрнаступу, початок якого очікується найближчими тижнями. 

Видання наголошує, що українська армія – єдина серед сучасних європейських збройних сил, яка не лише протистоїть широкомасштабному нападу з боку рф, але й завдає противнику серйозної шкоди.

"Українці переконані, що це дає їм право на місце за столом НАТО", – вказано у статті.

У матеріалі йдеться, що швидкий вступ Фінляндії до Альянсу, яка 4 квітня вже офіційно стала членом блоку, контрастує зі статусом і перспективами України. 

Автори статті нагадали, що 2008 році країни НАТО оголосили Україні, що вона колись приєднається до Альянсу, не вказавши жодних часових меж. На сьогодні західні чиновники кажуть, що швидкі дії щодо членства України не обговорюються, перш за все тому, що держава перебуває у стані війни з росією. Чиновники побоюються, що членство України в Альянсі у цей час спровокувало б прямий конфлікт із рф, чого НАТО старанно уникає.

"Оскільки питання членства України не стоїть на порядку денному НАТО, лідери обговорюють, який втішний приз запропонувати, щоб продемонструвати підтримку і заохочення, не обіцяючи занадто багато і не даючи росії якусь пропагандистську перемогу. Яким би не був пакет, що з'явиться на саміті у Вільнюсі, він стане основою для відносин НАТО з Києвом на місяці або роки вперед", – зазначається у матеріалі WSJ.

Там також поінформували із посиланням на джерела, що дебати в НАТО, в яких візьмуть участь очільники МЗС, зосереджені на таких питаннях, як надання Україні твердих або більш розмитих гарантій безпеки, і на тому, як знайти баланс між розбудовою короткострокового військового потенціалу і формуванням довгострокових політичних зв'язків. 

У статті йдеться, що Україна розраховує, на повернення собі військової ініціативи під час контрнаступу, аби дати відсіч ворогу. Водночас у НАТО сподіваються, що Україна здобуде достатню перевагу на полі бою, щоб підштовхнути до переговорів президента рф володимира путіна.

Хоча господар кремля не виявляв жодного інтересу до мирних переговорів, у разі, якщо вони таки відбудуться, союзники України хочуть, щоб ці перемовини були достатньо сильними для того, аби рф не змогла використати перемир'я для перегрупування і відновлення бойових дій.

 "Ми не знаємо, коли ця війна закінчиться. Але коли це станеться, нам потрібно буде вжити заходів для того, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію", – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Тож наразі обговорюється, на що можуть бути схожі такі заходи. Так, Польща, Литва та Естонія наполягають на наданні Україні сильних гарантій безпеки і чіткого шляху до членства в Альянсі з тісними політичними зв'язками. Інші члени блоку, зокрема США, Німеччина і Франція, виступають за зосередження на короткострокових практичних питаннях: надання зброї, фінансування, гуманітарна підтримка.

Україна в НАТОвійна в Українічленстворосія окупанти

Останні матеріали

Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Політика
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 16:11
Шпигунський детектив. Історія зникнення
Політика
Шпигунський детектив. Історія зникнення "бразильця" та "грекині", одружених російських шпигунів-нелегалів – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 12:23
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Політика
Успіх України ризикує розсварити її друзів. Західноєвропейські країни бояться поразки росії, Східна Європа прагне її – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 10:11
Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Політика
Готуючись до війни за Тайвань, Китай робить висновки з війни росії в Україні. У тому числі і з ядерного шантажу – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 15:22
путін –
Cуспільство
путін – "живий мрець". Його або вб'ють, або усунуть – The Sun
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 13:58
Фінляндія в НАТО. Далі – Швеція, а згодом і Україна – Філліпс О'Брайен
Політика
Фінляндія в НАТО. Далі – Швеція, а згодом і Україна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 квітня 2023, 09:45
кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Політика
кремль тисне на канадців через Twitter. Мета – підірвати підтримку України
Переклад iPress – 31 березня 2023, 16:02
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Політика
росія жорстоко оборонятиметься і готова до масових жертв. ЗСУ буде непросто – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 31 березня 2023, 12:12
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється