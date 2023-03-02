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ПОЛІТИКА

Парламент Молдови засудив російську агресію в Україні

02 березня 2023, 17:24
Парламент Молдови засудив російську агресію в Україні
Фото: ria.ru
На засіданні 2 березня парламентарі проголосували за текст, внесений партією Маї Санду PAS 24 лютого, у річницю початку повномасштабної війни.

Парламент Молдови на засіданні у четвер, 2 березня, схвалив декларацію з осудом російської агресії проти України.

Про це пише Newsmaker.

Декларація на розгляд була внесена ще 24 лютого партією Маї Санду "PAS". Її підтримали 55 парламентарів.

У документі вказано, що hосія здійснює невиправдану агресивну війну проти України ще з 2014 року. А у 2022 році вона переросла у повномасштабне вторгнення. Також у декларації наголошується, що російські дії є воєнним злочинам та грубим порушенням принципів міжнародного права.

У Молдові закликали росію припинити війну та вивести військових з усієї території України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Окрім цього, 1 березня, блок комуністів і соціалістів "ПКРМ-ПСРМ" зареєстрував свій проєкт декларації "про гарантії збереження миру у Молдові", При цьому парламентар Володимир Воронін запропонував створити комісію для напрацювання спільного тексту декларації. У відповідь на це спікер молдовського парламенту запропонував комуністам і соціалістам "наважитися називати речі своїми іменами". В результаті - депутати фракції демонстративно залишили залу парламенту і за підтримання декларації Санду голосували лише члени парламентської більшості.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що росія не має достатніх ресурсів для вторгнення в країну.

Молдовавійна в Українірф тероризм

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