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росія не має ресурсів для вторгнення в Молдову — Речан

02 березня 2023, 11:59
росія не має ресурсів для вторгнення в Молдову — Речан
Фото: МВС Молдови
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що росія не має достатніх ресурсів для вторгнення в країну.

Ситуація в Молдові залишається стабільною, а Придністров'я зацікавлене у тому, щоб зберегти мир та безпеку в регіоні, сказав Речан.

Про це пише NewsMaker.

росія не може напасти на Молдову, адже вона надто далеко, а між країнами знаходиться Україна.

“У росії не вистачить ресурсів для ескалації. Зрозуміло також, що росія не може вторгнутися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності. росія веде гібридну війну - багато пропаганди, дезінформації, просування певних провоєнних наративів. Але я впевнений, що їм не досягти успіху. Всі ці хвилі — швидше, інформаційна війна, аніж реальний стан справ”, —  сказав Прем'єр-міністр Молдови.

Система протиповітряної оборони України захищає і Молдову, запевнив Речан.

Вчора молдова відповіла на звинувачення мзс рф про "провокації" ЗСУ.

РосіяМолдоваПридністров'я

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