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"Брудна бомба" в Придністров'ї. Молдова відповіла на звинувачення мзс рф про "провокації" ЗСУ

01 березня 2023, 15:30
Фото: wartime.org.ua
В уряді Молдови назвали брехнею звинувачення представниці міністерства іноземних справ рф марії захарової щодо України

Молдова заперечує звинувачення росії про нібито підготовку Україною провокацій біля невизнаного Придністров'я з використанням "радіоактивних речовин".

Про це повідомляє видання Newsmaker.

У молдавському уряді заявили, що твердження російської сторони не можуть підтвердити.

"Держустанови відслідковують ситуацію і не підтверджують інформацію, що розповсюджується російською стороною", - йдеться у повідомленні.

Крім того, влада Молдови закликає громадян зберігати спокій та довіряти лише перевіреним джерелам інформації.
 
Нагадаємо, що 1 березня представниця мзс рф марія захарова заявила, що Україна нібито могла використовувати порти Одеси та Чорноморська, які залучають до зернової угоди, для доставлення радіоактивних матеріалів. Вона стверджує, що йдеться про компоненти для виготовлення "брудної бомби", яку Київ нібито може використати у Придністров'ї.

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