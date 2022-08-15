Парламент підтримав пролонгацію "податкової амністії"

Верховна Рада України продовжила терміни "податкової амністії" на півроку – до 1 березня 2023 року.

"Відповідну правку підтримано в законі №7506-1, який прийнято в цілому", – повідомив заступник голови профільного парламентського комітету Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Чинний закон передбачає річну "податкову амністію", термін дії якої спливає 1 вересня цього року.

Відповідно до законодавства, амністія капіталу полягає у звільненні від фінансової, адміністративної або кримінальної відповідальності платників податків, зборів (обов’язкових платежів) або їх посадових осіб за недекларування, ухилення від сплати або умисне ухилення від сплати податкових зобов'язань або ухилення від декларування валютних цінностей, розміщених за кордоном України або на її території, до дня набрання чинності цим Законом на строк його дії.

За даними Держмитслужби, станом на 20 липня загальна сума амністованих активів сягнула 4 млрд грн, а сума збору до бюджету становила 241,7 млн грн.

Раніше станом на 5 липня відомство відзвітувало про 3,7 млрд грн амністованих коштів, а на 10 березня - про 3,25 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Верховна Рада схвалила продовження воєнного стану і мобілізації.