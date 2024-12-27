Парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент в.о. президента

Національна Асамблея Південної Кореї сьогодні, 27 грудня, проголосувала за імпічмент виконувача обов'язків президента Хан Док Су.

Про це повідомляє Yonhap.

Пропозиція про імпічмент Хану була прийнята одноголосно 192 голосами «за». Це перший випадок, коли парламент оголосив імпічмент виконувачу обов'язків президента.

Пропозицію про імпічмент внесла опозиційна Демократична партія після того, як Хан Док Су відмовився призначити додаткових суддів Конституційного суду, які розглядатимуть справу про імпічмент президента Юна.

В якості підстави для імпічменту також вказується участь Хана у введенні воєнного стану в країні та його відмова оприлюднити два законопроєкти про спеціального прокурора, спрямованих проти Юна та першої леді Кім Гон Хі.

Нагадаємо, що президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вдруге проігнорував виклик на допит об’єднаної слідчої групи. Його мають допитати щодо оголошення воєнного стану у країні. Юн Сук Йолю висунули звинувачення у зловживанні владою. Його викликали до офісу Управління з розслідування корупції для високопоставлених посадовців у Гвачхоні, на південь від Сеула.