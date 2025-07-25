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Парламент розгляне законопроєкт президента щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня

25 липня 2025, 12:57
Парламент розгляне законопроєкт президента щодо повноважень НАБУ та САП 31 липня
Фото: rada.gov.ua
Нардепи розглянуть законопроєкт одразу за основу і в цілому.

Верховна Рада розгляне законопроєкт президента № 13533 щодо “посилення повноважень НАБУ та САП” 31 липня.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. 

Під час розгляду цього законопроєкту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання”, – написав Стефанчук.

Крім цього, за його словами, парламент розгляне й інші важливі законодавчі ініціативи, втім він не уточнив, які саме. 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський погодив текст законопроєкту, який має гарантувати незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), посилити антикорупційну систему та захистити її від впливу з боку рф.

НАБУСАПвійна в Україні

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