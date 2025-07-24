Зеленський погодив закон щодо незалежності НАБУ і САП
Президент Володимир Зеленський погодив текст законопроєкту, який має гарантувати незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), посилити антикорупційну систему та захистити її від впливу з боку рф.
Про це йдеться в заяві президента.
"Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист від будь-якого російського впливу чи втручання", - заявив Зеленський.
Глава держави впевнений, що документ є збалансованим і передбачає дієві механізми.
"Найголовніше - реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесено до Верховної Ради", - додав він.
Також Зеленський підкреслив важливість єдності українського суспільства.
"Важливо, що ми зберігаємо незалежність, поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", - підсумував він.
22 липня Верховна Рада підтримала підпорядковування НАБУ та САП генпрокурору.