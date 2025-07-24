Зеленський погодив закон щодо незалежності НАБУ і САП

Документ уже готуються внести до Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський погодив текст законопроєкту, який має гарантувати незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), посилити антикорупційну систему та захистити її від впливу з боку рф.

Про це йдеться в заяві президента.

"Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист від будь-якого російського впливу чи втручання", - заявив Зеленський.

Глава держави впевнений, що документ є збалансованим і передбачає дієві механізми.

"Найголовніше - реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесено до Верховної Ради", - додав він.

Також Зеленський підкреслив важливість єдності українського суспільства.

"Важливо, що ми зберігаємо незалежність, поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", - підсумував він.

22 липня Верховна Рада підтримала підпорядковування НАБУ та САП генпрокурору.