Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський погодив закон щодо незалежності НАБУ і САП

24 липня 2025, 15:13
Зеленський погодив закон щодо незалежності НАБУ і САП
Володимир Зеленський
Документ уже готуються внести до Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський погодив текст законопроєкту, який має гарантувати незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), посилити антикорупційну систему та захистити її від впливу з боку рф.

Про це йдеться в заяві президента.

"Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист від будь-якого російського впливу чи втручання", - заявив Зеленський.

Глава держави впевнений, що документ є збалансованим і передбачає дієві механізми.

"Найголовніше - реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесено до Верховної Ради", - додав він. 

Також Зеленський підкреслив важливість єдності українського суспільства.

"Важливо, що ми зберігаємо незалежність, поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною", - підсумував він.

22 липня Верховна Рада підтримала підпорядковування НАБУ та САП генпрокурору.

 
НАБУСАПВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Політика
Перестановки в уряді України. Чи посилять вони національну стійкість та відновлять відносини з Трампом? – Chatham House
Переклад iPress – 24 липня 2025, 16:07
40 червоних хакерів. Як формувалась кібер-екосистема Китаю – RUSI
Технології
40 червоних хакерів. Як формувалась кібер-екосистема Китаю – RUSI
Переклад iPress – 24 липня 2025, 11:43
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Політика
Зеленський зробив путіну PR-подарунок. Що думають на Заході про знищення незалежності антикорупційних органів в Україні?
Переклад iPress – 24 липня 2025, 07:40
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Політика
Європа повинна вивести Туреччину з ізоляції. Геополітичні можливості стукають у двері – Тімоті Еш
Переклад iPress – 23 липня 2025, 14:29
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Політика
путін має постати перед судом, а не сидіти за столом перемовин. Україні потрібні справедливість та відповідальність – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 23 липня 2025, 11:52
Досвід, за який сплачено життями.
Технології
Досвід, за який сплачено життями. "Мадяр" розповів, як 4 команди дронів за 15 хвилин можуть знищити будь-яку базу НАТО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 липня 2025, 23:57
путін знов потрапляє в категорію
Політика
путін знов потрапляє в категорію "дурних ворогів". Чому він продовжує робити ті самі помилки – Мік Раян
Переклад iPress – 22 липня 2025, 15:54
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Політика
Цифровий ГУЛАГ путіна. кремль примусово заганяє росіян у новий мобільний застосунок – The Times
Переклад iPress – 22 липня 2025, 11:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється