Парламент Швейцарії розглядає рішення про непрямі поставки зброї в Україну — ЗМІ

Комісія з питань політики безпеки Нацради Швейцарії хоче змінити закон про експорт зброї, щоб дозволити непрямі поставки в Україну.

Комітет з питань політики безпеки Національної ради Швейцарії розглядає проєкт, який дозволить непрямий експорт зброї в Україну.

Про це пише видання Blick.

18 червня, у вівторок, комісія з питань політики безпеки Нацради Швейцарії запропонувала внести відповідні поправки до Закону про експорт озброєнь, які дозволять непрямі поставки зброї Україні.

Голова комітету Зайлер Граф на пресконференції заявила, що більшість членів комітету хочуть внести зміни до чинного закону, який перешкоджає реекспорту зброї в Україну. Так, підтримали пропозицію 10 членів парламентського комітету, стільки ж висловились проти, ще чотири утримались.