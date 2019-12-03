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Парламент Венесуели оголосив надзвичайний стан через відключення електрики

Необхідність режиму НС Гуайдо пояснив загибеллю людей через відключення електрики
Президент країни тепер має право перерозподіляти економічні та військові ресурси
Парламент Венесуели оголосив надзвичайний стан через відключення електрики Фото: EPA/UPG

Парламент Венесуели прийняв рішення про введення в країні надзвичайного стану на тлі масштабного відключення електроенергії. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство France Presse.

До таких заходів закликав лідер опозиції Хуан Гуайдо. Необхідність режиму НС він пояснив загибеллю людей через відключення електрики. Режим НС дозволяє президентові Венесуели перерозподіляти на боротьбу з надзвичайними ситуаціями економічні та військові ресурси.

Нагадаємо, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав очолюваний ним парламент країни, Національну асамблею, оголосити надзвичайний стан у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривають з 7 березня.

 
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12 03 2019 09:37
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