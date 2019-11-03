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"Блекаут" у Венесуелі: Гуайдо закликав парламент оголосити надзвичайний стан

Гуайдо також знову закликав військових країни перейти на бік опозиції
Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо закликав очолюваний ним парламент країни, Національну асамблею, оголосити надзвичайний стан у зв'язку з масштабними відключеннями електроенергії, які тривають з 7 березня.
"Блекаут" у Венесуелі: Гуайдо закликав парламент оголосити надзвичайний стан Фото з вільних джерел

За його словами, парламенту слід зібратися на позачергове засідання у понеділок і оголосити надзвичайний стан, повідомляє "Українська правда" з посиланням на DW.

Гуайдо також знову закликав військових країни перейти на бік опозиції.

Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро вкотре заявив, що відключення електрики - результат хакерських атак зі США.

Він додав, що його уряд працює над відновленням стабільного постачання.

Тим часом, віце-президент Венесуели Хорхе Родрігес заявив про те, що понеділок, 11 березня, оголошено в країні додатковим вихідним через відключення електроенергії.

"У понеділок будуть призупинені заняття у школах та робота в офісах і підприємствах", - написав він у Twitter.

Додамо, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо повернувся додому, щоб очолити нові протести проти президента Ніколаса Мадуро, який погрожував йому арештом.

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели і Колумбії зросла до чотирьох, ще близько 100 людей дістали травми. Зіткнення відбулись через намагання опозиції ігнорувати урядову заборону і пропустити гуманітарну допомогу в країну.

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11 03 2019 08:59
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