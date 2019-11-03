"Блекаут" у Венесуелі: Гуайдо закликав парламент оголосити надзвичайний стан
За його словами, парламенту слід зібратися на позачергове засідання у понеділок і оголосити надзвичайний стан, повідомляє "Українська правда" з посиланням на DW.
Гуайдо також знову закликав військових країни перейти на бік опозиції.
Водночас президент Венесуели Ніколас Мадуро вкотре заявив, що відключення електрики - результат хакерських атак зі США.
Він додав, що його уряд працює над відновленням стабільного постачання.
Тим часом, віце-президент Венесуели Хорхе Родрігес заявив про те, що понеділок, 11 березня, оголошено в країні додатковим вихідним через відключення електроенергії.
"У понеділок будуть призупинені заняття у школах та робота в офісах і підприємствах", - написав він у Twitter.
Додамо, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо повернувся додому, щоб очолити нові протести проти президента Ніколаса Мадуро, який погрожував йому арештом.
Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок сутичок на кордоні Венесуели і Колумбії зросла до чотирьох, ще близько 100 людей дістали травми. Зіткнення відбулись через намагання опозиції ігнорувати урядову заборону і пропустити гуманітарну допомогу в країну.
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