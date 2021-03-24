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Парламент Вірменії скасував воєнний стан, що діяв майже пів року

Проєкт підготували дві опозиційні фракції, "Просвітлена Вірменія" та "Процвітаюча Вірменія"
Парламент Вірменії абсолютною більшістю голосів підтримав проєкт про скасування в країні військового стану, що діяв з 27 вересня.
Парламент Вірменії скасував воєнний стан, що діяв майже пів року Фото: з вільних джерел

Рішення підтримали 118 голосами, один депутат голосував проти і один - утримався, повідомляє "Європейська правда". Проєкт підготували дві опозиційні фракції, "Просвітлена Вірменія" та "Процвітаюча Вірменія".

Напередодні під час дебатів у парламенті опозиційні політики заявляли, що уряд зберігає воєнний стан з політичних міркувань, а реальних підстав для його продовження немає. 

Спікер Арарат Мірзорян наполягав, що за продовженням воєнного стану немає політичних мотивів. Він запропонував депутатам з правлячої партії також підтримати проєкт,зауваживши, що було б краще, якби скасування воєнного стану ініціював уряд. 

Тепер рішення має бути підписане спікером та одразу опубліковане.

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24 03 2021 10:29
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