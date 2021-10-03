Президент Вірменії звернувся в Конституційний суд через звільнення глави Генштабу
Саркісян просить Конституційний суд Вірменії вирішити питання відповідності Конституції закону про військову службу, повідомляє "РБК-Україна".
"Подача заяви обумовлена існуючими в юридичній практиці зазначеного закону проблемами, які стали більш очевидними в результаті ініціативи прем'єр-міністра про звільнення начальника Генерального штабу Збройних сил Республіки Вірменія Оніка Гаспаряна і наступні конституційно-правові процеси", - йдеться в заяві президента Вірменії
Він зазначив, що рішення Конституційного суду може мати серйозний вплив на поточні рішення і процеси, пов'язані зі сформованою ситуацією в країні.
"Президент республіки сподівається, що відповідне рішення буде прийнято в найкоротші терміни і сприятиме вирішенню нинішньої кризи", - йдеться в заяві.
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