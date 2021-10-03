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Президент Вірменії звернувся в Конституційний суд через звільнення глави Генштабу

Саркісян сподівається, що рішення КС буде прийнято в найкоротші терміни
Президент Вірменії Армен Саркісян звернувся до Конституційного суду в зв'язку з рішенням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна звільнити главу Генерального штабу Оніка Гаспаряна.
Президент Вірменії звернувся в Конституційний суд через звільнення глави Генштабу Фото: Армен Саркісян

Саркісян просить Конституційний суд Вірменії вирішити питання відповідності Конституції закону про військову службу, повідомляє "РБК-Україна".

"Подача заяви обумовлена існуючими в юридичній практиці зазначеного закону проблемами, які стали більш очевидними в результаті ініціативи прем'єр-міністра про звільнення начальника Генерального штабу Збройних сил Республіки Вірменія Оніка Гаспаряна і наступні конституційно-правові процеси", - йдеться в заяві президента Вірменії

Він зазначив, що рішення Конституційного суду може мати серйозний вплив на поточні рішення і процеси, пов'язані зі сформованою ситуацією в країні.

"Президент республіки сподівається, що відповідне рішення буде прийнято в найкоротші терміни і сприятиме вирішенню нинішньої кризи", - йдеться в заяві.

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10 03 2021 11:08
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