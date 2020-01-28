У Вірменії чиновник вперше втратив мандат через заклик до цькування в соцмережах

Також на інцидент зреагував омбудсмен Вірменії, заявивши, що вчинок Артеняна заслуговує суворого осуду та абсолютно неприйнятний

У Вірменії чиновник фракції "Мій крок" Ради старійшин Єревану Генрік Артенян склав свій мандат через заклик до цькування в соцмережах дівчини.

Про це передає Jam-news, повідомляє "Громадське".

Чиновник розмістив у Facebook фотографію дівчину, яку вважав донькою глави Конституційного суду Грайра Товмасяна, з закликом почати її цькувати. Як пише видання, на знімку виявилася інша дівчина, яка не була пов'язана з Товмасяном.

Генрік Артенян представляє правлячу силу Вірменії "Мій крок". Зазначається, що в партії є суперечки з главою Конституційного суду - його вважають не здатним ухвалювати справедливі рішення.

Після інциденту представники фракції зібралися на екстрене засідання та вирішили, що Артенян має скласти мандат.

Як пише "Радіо Свобода" Вірменії, з 2015 року Артенян є членом партії "Громадський договір". У партії також вважають заклик до цькування неприйнятним.

Голова контрольної комісії партії, депутат Сона Казарян сказала, що засідання їх комісії відбудеться на цьому тижні, а рішення про виключення з партії може прийняти правління партії.

Також на інцидент зреагував омбудсмен Вірменії, заявивши, що вчинок Артеняна заслуговує суворого осуду та абсолютно неприйнятний.

Нагадаємо, що кожен 10 підліток постраждав від булінгу за останні 2-3 місяці.