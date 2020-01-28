У Вірменії чиновник вперше втратив мандат через заклик до цькування в соцмережах
Про це передає Jam-news, повідомляє "Громадське".
Чиновник розмістив у Facebook фотографію дівчину, яку вважав донькою глави Конституційного суду Грайра Товмасяна, з закликом почати її цькувати. Як пише видання, на знімку виявилася інша дівчина, яка не була пов'язана з Товмасяном.
Генрік Артенян представляє правлячу силу Вірменії "Мій крок". Зазначається, що в партії є суперечки з главою Конституційного суду - його вважають не здатним ухвалювати справедливі рішення.
Після інциденту представники фракції зібралися на екстрене засідання та вирішили, що Артенян має скласти мандат.
Як пише "Радіо Свобода" Вірменії, з 2015 року Артенян є членом партії "Громадський договір". У партії також вважають заклик до цькування неприйнятним.
Голова контрольної комісії партії, депутат Сона Казарян сказала, що засідання їх комісії відбудеться на цьому тижні, а рішення про виключення з партії може прийняти правління партії.
Також на інцидент зреагував омбудсмен Вірменії, заявивши, що вчинок Артеняна заслуговує суворого осуду та абсолютно неприйнятний.
Нагадаємо, що кожен 10 підліток постраждав від булінгу за останні 2-3 місяці.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків