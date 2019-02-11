Кожен 10 підліток постраждав від булінгу за останні 2-3 місяці - UNICEF
Про це йдеться в "Європейському опитуванні учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин" (ESPAD) від UNICEF.
5,7% серед усіх підлітків визнали, що брали участь в цькуванні інших, при чому серед хлопців таких більше, ніж серед дівчат: відповідно 6,9% та 4,7%.
Кожен четвертий (25,8%) підліток заявив, що спостерігав випадки булінгу, проте особисто в них участі не брав.
Серед тих, хто був свідком булінгу, 35,5% намагалися самостійно фізично чи словесно чинити опір, а 29% респондентів ігнорували цькування.
Серед тих, хто постраждав від булінгу, понад третина респондентів ігнорували цькування, ще 28,9% намагалися самостійно чинити опір: фізично та словесно.
Найчастіше постраждалі від булінгу шукали підтримки у батьків і друзів.
Крім того, серед тих, хто вживає 2 та більше речовини, вдвічі більше жертв булінгу (21,2%), ніж серед тих, хто не практикує полінаркоманію (9,5%). Агресорів серед тих, хто вживає понад 2 речовини майже вчетверо більше, ніж серед тих, хто не вживає речовин: 17,4% та 4,7% відповідно.
У 2019 році в опитуванні взяли участь 8509 українських учнів і студентів: 4108 хлопців і 4401 дівчина віком 14-17 років. Опитували підлітків сільських і міських шкіл, закладів професійної технічної освіти та закладів фахової передвищої освіти.
Дослідження було проведено ГО "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка" за підтримки Представництва ЮНІСЕФ в Україні та Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркоманії.
Нагадаємо, що в українських школах покажуть документальні стрічки про кібербулінг.
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