Кожен 10 підліток постраждав від булінгу за останні 2-3 місяці - UNICEF

У 2019 році в опитуванні взяли участь 8509 українських учнів і студентів: 4108 хлопців і 4401 дівчина віком 14-17 років. Опитували підлітків сільських і міських шкіл, закладів професійної технічної освіти та закладів фахової передвищої освіти

Кожен 10 серед усіх опитаних підлітків повідомив, що постраждав від булінгу протягом останніх 2-3 місяців. Серед дівчат постраждалих більше (10,6%), ніж серед хлопців (9,7%).

Про це йдеться в "Європейському опитуванні учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин" (ESPAD) від UNICEF.

5,7% серед усіх підлітків визнали, що брали участь в цькуванні інших, при чому серед хлопців таких більше, ніж серед дівчат: відповідно 6,9% та 4,7%.

Кожен четвертий (25,8%) підліток заявив, що спостерігав випадки булінгу, проте особисто в них участі не брав.

Серед тих, хто був свідком булінгу, 35,5% намагалися самостійно фізично чи словесно чинити опір, а 29% респондентів ігнорували цькування.

Серед тих, хто постраждав від булінгу, понад третина респондентів ігнорували цькування, ще 28,9% намагалися самостійно чинити опір: фізично та словесно.

Найчастіше постраждалі від булінгу шукали підтримки у батьків і друзів.

Крім того, серед тих, хто вживає 2 та більше речовини, вдвічі більше жертв булінгу (21,2%), ніж серед тих, хто не практикує полінаркоманію (9,5%). Агресорів серед тих, хто вживає понад 2 речовини майже вчетверо більше, ніж серед тих, хто не вживає речовин: 17,4% та 4,7% відповідно.

У 2019 році в опитуванні взяли участь 8509 українських учнів і студентів: 4108 хлопців і 4401 дівчина віком 14-17 років. Опитували підлітків сільських і міських шкіл, закладів професійної технічної освіти та закладів фахової передвищої освіти.

Дослідження було проведено ГО "Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка" за підтримки Представництва ЮНІСЕФ в Україні та Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркоманії.

Нагадаємо, що в українських школах покажуть документальні стрічки про кібербулінг.