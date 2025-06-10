У Франції підліток зарізав шкільну асистентку

Наразі з підлітком спілкується поліція.

На північному сході Франції в місті Ножан 14-річний учень зарізав 31-річну шкільну асистентку під час перевірки портфелів учнів біля воріт навчального закладу.

Про це повідомляє Reuters.

"Доглядаючи за нашими дітьми в Ножані, загинула асистентка вчителя, ставши жертвою безглуздого спалаху насильства. Ми стоїмо пліч-о-пліч з її родиною, близькими, колегами та всією освітянською спільнотою. Нація в жалобі, а уряд мобілізований, щоб зупинити злочин", — написав у соцмережі Х президент Франції Еммануель Макрон.

За словами прокурора Ножана Шомона Дені Деваллуа, підозрюваний у скоєнні злочину підліток завдав жінці кілька ударів ножем.

"Загроза холодної зброї серед наших дітей стала критичною… Ми повинні зробити це поширене лихо суспільним ворогом", — зазначив прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру в соцмережі Х.

Варто зазначити, що цього ж дня внаслідок стрілянини, яка сталася в одній зі шкіл австрійського міста Грац, загинули 10 осіб, зокрема сам стрілець.

Також повідомляється про поранених внаслідок стрілянини. Точну кількість не називають, однак, як зазначено, це число є двозначним. Стан деяких поранених дуже важкий.

До кінця тижня заняття в школах Граца скасовані, додала мер.