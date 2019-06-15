Парламент Японії ухвалив закон про заборону управління дронами у нетверезому стані
Згідно з новим законом, порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу до 300 тисяч єн (73 тисячі гривень) або до року тюремного ув’язнення. Закон поширюється тільки на безпілотні літальні апарати вагою більше 200 грамів, повідомляє ВВС.
"Ми вважаємо, що експлуатація безпілотних літальних апаратів після вживання алкоголю настільки ж небезпечна, як і водіння в нетверезому стані", - заявив представник міністерства транспорту Японії
Видання повідомило, що законом також передбачене покарання за виконання небезпечних трюків із використанням дронів. За це передбачається штраф до 500 тисяч єн (близько 122 тисяч грн).
Нагадаємо, що Євросоюз став першим регіоном у світі, який затвердив повний перелік правил користування безпілотними літальними апаратами.
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