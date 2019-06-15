Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Парламент Японії ухвалив закон про заборону управління дронами у нетверезому стані

"Ми вважаємо, що експлуатація безпілотних літальних апаратів після вживання алкоголю настільки ж небезпечна, як і водіння в нетверезому стані"
Нижня палата парламенту Японії ухвалила закон, який передбачає штрафи або тюремне покарання за керування дроном у нетверезому стані.
Парламент Японії ухвалив закон про заборону управління дронами у нетверезому стані Фото: PA

Згідно з новим законом, порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу до 300 тисяч єн (73 тисячі гривень) або до року тюремного ув’язнення. Закон поширюється тільки на безпілотні літальні апарати вагою більше 200 грамів, повідомляє ВВС.

"Ми вважаємо, що експлуатація безпілотних літальних апаратів після вживання алкоголю настільки ж небезпечна, як і водіння в нетверезому стані", - заявив представник міністерства транспорту Японії

Видання повідомило, що законом також передбачене покарання за виконання небезпечних трюків із використанням дронів. За це передбачається штраф до 500 тисяч єн (близько 122 тисяч грн).

Нагадаємо, що Євросоюз став першим регіоном у світі, який затвердив повний перелік правил користування безпілотними літальними апаратами.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 06 2019 14:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.