Євросоюз першим у світі запровадив правила користування дронами
"Європа стане першим регіоном у світі, який має повний набір правил, що забезпечують безпечну, захищену та стабільну діяльність дронів як для комерції, так і для приватного користування. Загальні правила допоможуть стимулювати інвестиції, інновації та зростання в цьому перспективному секторі", - наголосив виконавчий директор EASA Патрік Кі, повідомляє DW.
Нові правила з одного боку захищають права громадян ЄС, а з іншого - забезпечують вільний обіг безпілотників та рівні умови їхнього використання.
Перелік правил містить технічні та експлуатаційні вимоги до безпілотників. Так, власники апаратів з червня 2020 року повинні реєструвати їх в країні ЄС, де вони живуть або працюють на основному місці роботи.
Реєстрація дозволить відстежити безпілотник в разі необхідності. Це має попередити такі випадки, які сталися в 2018 році в аеропортах Ґатвік і Хітроу в Лондоні.
Нагадаємо, аеропорт Хітроу призупинив вильоти літаків після того, як на території летовища був помічений безпілотник.
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