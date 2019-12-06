Євросоюз першим у світі запровадив правила користування дронами

Євросоюз став першим регіоном у світі, який затвердив повний перелік правил користування безпілотними літальними апаратами.

"Європа стане першим регіоном у світі, який має повний набір правил, що забезпечують безпечну, захищену та стабільну діяльність дронів як для комерції, так і для приватного користування. Загальні правила допоможуть стимулювати інвестиції, інновації та зростання в цьому перспективному секторі", - наголосив виконавчий директор EASA Патрік Кі, повідомляє DW.

Нові правила з одного боку захищають права громадян ЄС, а з іншого - забезпечують вільний обіг безпілотників та рівні умови їхнього використання.

Перелік правил містить технічні та експлуатаційні вимоги до безпілотників. Так, власники апаратів з червня 2020 року повинні реєструвати їх в країні ЄС, де вони живуть або працюють на основному місці роботи.

Реєстрація дозволить відстежити безпілотник в разі необхідності. Це має попередити такі випадки, які сталися в 2018 році в аеропортах Ґатвік і Хітроу в Лондоні.

Нагадаємо, аеропорт Хітроу призупинив вильоти літаків після того, як на території летовища був помічений безпілотник.