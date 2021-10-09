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Парламентарі Чехії вимагають звільнити заарештованого в Криму Джеляла та інших політв’язнів

Нові обшуки й арешти у Криму засудили також ЄС, США, Британія, Канада
Низка членів Сенату Чехії і депутатів нижньої палати парламенту засудили арешт в окупованому Росією Криму лідера кримських татар Нарімана Джеляла та вимагають звільнити його й інших політв’язнів.
Парламентарі Чехії вимагають звільнити заарештованого в Криму Джеляла та інших політв’язнів Фото: заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль (facebook.com/ppu.gov.ua)

Про це йдеться у заяві, що є у розпорядженні "Європейської правди". Її підписали 17 сенаторів і близько 10 депутатів. 

"Ми - сенатори і сенаторки, депутати та депутатки Парламенту Чеської Республіки, що нижче підписалися, - рішуче засуджуємо арешт першого заступника голови Меджлісу кримських татар пана Нарімана Джеляла в Криму 4 вересня 2021 року. Разом з ним було затримано ще чотирьох невинних людей… Ми вважаємо, що цей арешт є цинічною реакцією Російської Федерації на нещодавнє засідання Кримської платформи в Києві, участь у якому взяв також голова Сенату Чеської Республіки, де, зокрема, обговорювалося і становище кримських татар у Криму", - йдеться у заяві.

Парламентарі згадують виступ Джеляла в Сенаті Чехії у березні 2020 року. 

"З його вуст звучали слова громадянина, що ненасильницькими методами виступає на захист прав людини, дотримання міжнародного права та виконання міжнародних зобов’язань, що їх взяла на себе Російська Федерація. З великим занепокоєнням спостерігаємо за безпідставними спробами представити пана Джеляла як екстреміста та засуджуємо політичні репресії з боку влади РФ", - заявляють парламентарі.

Вони нагадують, що про систематичні порушення Росією міжнародних зобов’язань і прав людини в Криму згадується у доповідях і заявах ЄС, Генасамблеї ООН, Верховного комісара ООН з прав людини, і останні арешти є черговим підтвердженням цього.  

"Ми закликаємо Російську Федерацію негайно звільнити пана Нарімана Джеляла та ще чотирьох затриманих осіб. Ми також вимагаємо звільнити понад сто інших політв’язнів у Криму включно з тими, хто протиправно утримується у в’язницях РФ. Ми закликаємо уряд Чеської Республіки домагатися звільнення цих політичних в’язнів в рамках ЄС та ініціювати подальші скоординовані кроки держав-членів ЄС", - наголошують вони. 

Нові обшуки й арешти у Криму засудили також ЄС, США, Британія, Канада.

Нагадаємо, що прокуратура Криму відкрила провадження через затримання заступника голови Меджлісу

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10 09 2021 14:10
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