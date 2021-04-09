Прокуратура Криму відкрила провадження через затримання заступника голови Меджлісу За даними прокуратури, місцезнаходження затриманих наразі невідоме

Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження через обшук у будинку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Крім нього, затримали ще двох людей.

Фото: заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль (facebook.com/ppu.gov.ua)

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу прокуратури. За даними прокуратури, місцезнаходження затриманих наразі невідоме. Провадження відкриті за частиною 2 статті 162 (порушення недоторканності житла) та частиною 2 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Читайте також: США підтримують "Кримську платформу" і співпрацюватимуть з урядом України для її підтримки

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