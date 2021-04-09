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Прокуратура Криму відкрила провадження через затримання заступника голови Меджлісу

За даними прокуратури, місцезнаходження затриманих наразі невідоме
Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження через обшук у будинку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Крім нього, затримали ще двох людей.
Прокуратура Криму відкрила провадження через затримання заступника голови Меджлісу Фото: заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль (facebook.com/ppu.gov.ua)

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу прокуратури.

За даними прокуратури, місцезнаходження затриманих наразі невідоме.

Провадження відкриті за частиною 2 статті 162 (порушення недоторканності житла) та частиною 2 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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04 09 2021 13:54
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