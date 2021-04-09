ПОЛІТИКА НОВИНИПрокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження через обшук у будинку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Крім нього, затримали ще двох людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прокуратура Криму відкрила провадження через затримання заступника голови Меджлісу
За даними прокуратури, місцезнаходження затриманих наразі невідоме
Фото: заступник голови Меджлісу Наріман Джеляль (facebook.com/ppu.gov.ua)
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу прокуратури.
За даними прокуратури, місцезнаходження затриманих наразі невідоме.
Провадження відкриті за частиною 2 статті 162 (порушення недоторканності житла) та частиною 2 статті 146 КК України (незаконне позбавлення волі).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
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