RSS
НОВИНИ

Парламентарі Німеччини пропонують збільшити поставки зброї в Україну

Збільшення поставок пропонується досягти за рахунок підходу, узгодженого з країнами-партнерами та військовою промисловістю
Парламентарі Німеччини пропонують збільшити поставки зброї в Україну Фото: з вільних джерел

Депутати від коаліційних німецьких партій закликали до збільшити постачання зброї Києву, навіть якщо це послабить Бундесвер.  Про це йдеться в статті для «Spiegel» членів Бундестагу Крістіана Клінка (СДПН), Сари Нанні (Зелені) та Александра Мюллера (СвДП).

«Ми вважаємо своїм обов'язком підтримати боротьбу Києва за виживання, бо Україна також захищає наші інтереси та цінності. Агресивна війна Росії є поворотним моментом, і вона також вимагає відкриття нових шляхів для захисту нашої мети світового порядку, заснованого на правилах, в якому керує сила закону, а не закон найсильнішого», – зазначається у статті.

Політики, які займаються сферою безпеки, заявили, що виступають за значне збільшення постачання зброї до України.  «Метою є довгостроковий план продовження постачання систем озброєння (включаючи навчання, боєприпаси та технічну підтримку) в Україну, а не просто багаторазове реагування на поточні виклики», – йдеться у статті

Збільшення поставок пропонується досягти за рахунок підходу, узгодженого з країнами-партнерами та військовою промисловістю: «Нова техніка для Бундесверу, для наших союзників та України має надійти швидко».

Депутати нагадали, що досі порівняно невеликий обсяг постачання німецької зброї виправдовувався нестачею техніки в Бундесвері.

Як повідомлялося, в Україні число німецьких САУ "Гепард" збільшилося до 12-ти

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 08 2022 15:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Почасти експансія імперії швидко обертається проти тих, кому вона подобається – Тімоті Снайдер

Почасти експансія імперії швидко обертається проти тих, кому вона подобається – Тімоті Снайдер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.