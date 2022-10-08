CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНімеччина протягом останніх днів передала Україні ще чотири самохідні зенітні установки Gepard, довівши загальну кількість цих одиниць озброєння в Києва до дванадцяти.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні число німецьких САУ "Гепард" збільшилося до 12-ти
Фото з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані федерального уряду Німеччини.
Зазначається, що протягом останнього тижня Німеччина також направила Україні:
- 10 броньованих автомобілів HMMWV,
- три броньовані евакуаційні машини,
- сім засобів радіоперешкод,
- вісім мобільних радарів наземного спостереження та тепловізорів,
- чотири дистанційні системи розмінування,
- вісім електронних пристроїв для боротьби з дронами,
- один високочастотний блок з обладнанням,
- 49 тисяч снарядів для самохідних зенітних установок,
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два медичні холодильники.
Зазначається, що у планах Німеччини – передати ще 18 ЗСУ Gepard, а також 3000 снарядів калібру 155 мм.
Нагадаємо, що 25 липня в Україну прибули перші для ЗСУ Gepard з Німеччини.
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10 08 2022 17:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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