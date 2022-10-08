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В Україні число німецьких САУ "Гепард" збільшилося до 12-ти

Німеччина протягом останніх днів передала Україні ще чотири самохідні зенітні установки Gepard, довівши загальну кількість цих одиниць озброєння в Києва до дванадцяти.
В Україні число німецьких САУ "Гепард" збільшилося до 12-ти Фото з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані федерального уряду Німеччини.
 
Зазначається, що протягом останнього тижня Німеччина також направила Україні:
 
  • 10 броньованих автомобілів HMMWV,
  • три броньовані евакуаційні машини,
  • сім засобів радіоперешкод,
  • вісім мобільних радарів наземного спостереження та тепловізорів,
  • чотири дистанційні системи розмінування,
  • вісім електронних пристроїв для боротьби з дронами,
  • один високочастотний блок з обладнанням,
  • 49 тисяч снарядів для самохідних зенітних установок,
  • два медичні холодильники.
     
Зазначається, що у планах Німеччини – передати ще 18 ЗСУ Gepard, а також 3000 снарядів калібру 155 мм.
 
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10 08 2022 17:31
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