Парламент Туреччини відклав схвалення вступу Швеції в НАТО
Про це передає Anadolu.
"Вступ Швеції в НАТО зробить євроатлантичний регіон безпечнішим і сприятиме нашим двостороннім відносинам", - заявив заступник міністра закордонних справ Туреччини Буряк Акчапар.
Він додав, що спостерігає позитивні зміни в сприйнятті у Швеції "легітимних занепокоєнь" Туреччини в сфері безпеки, пов’язаних з протидією курдським організаціям.
За пропозицією депутатів провладної Партії справедливості та розвитку, комітет відклав схвалення вступу Швеції в НАТО через відсутність ясності щодо питання, яке обговорюється, і недостатньої зрілості переговорів.
Наразі невідомо коли відбудеться чергове обговорення цього питання.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулого місяця скерував парламенту країни протокол для ратифікації вступу Швеції в НАТО.
Ще на початку місяця голова парламентського комітету Туреччини в закордонних справах Фуат Октай заявив, що Анкара не поспішатиме схвалювати членство Швеції в НАТО.