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Парламент Туреччини відклав схвалення вступу Швеції в НАТО

16 листопада 2023, 19:12
Парламент Туреччини відклав схвалення вступу Швеції в НАТО
Фото: з вільного доступу
Сьогодні комітет закордонних справ парламенту Туреччини вирішив відкласти питання схвалення протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу через "відсутність ясності щодо питання".

Про це передає Anadolu.

"Вступ Швеції в НАТО зробить євроатлантичний регіон безпечнішим і сприятиме нашим двостороннім відносинам", - заявив заступник міністра закордонних справ Туреччини Буряк Акчапар.

Він додав, що спостерігає позитивні зміни в сприйнятті у Швеції "легітимних занепокоєнь" Туреччини в сфері безпеки, пов’язаних з протидією курдським організаціям.

За пропозицією депутатів провладної Партії справедливості та розвитку, комітет відклав схвалення вступу Швеції в НАТО через відсутність ясності щодо питання, яке обговорюється, і недостатньої зрілості переговорів.

Наразі невідомо коли відбудеться чергове обговорення цього питання. 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган минулого місяця скерував парламенту країни протокол для ратифікації вступу Швеції в НАТО. 

Ще на початку місяця голова парламентського комітету Туреччини в закордонних справах Фуат Октай заявив, що Анкара не поспішатиме схвалювати членство Швеції в НАТО.

 

ТуреччинаНАТОШвеція

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