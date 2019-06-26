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Парламентська асамблея НАТО запросила Зеленського виступити на сесії в жовтні

На сесії обговорюватиметься ситуація в Україні та питання санкцій проти Росії
Парламентська асамблея Організації Північноатлантичного договору (НАТО) запросила президента України Володимира Зеленського виступити на сесії в Лондоні в жовтні, де буде обговорюватися питання про Україну та санкції проти Росії.
Парламентська асамблея НАТО запросила Зеленського виступити на сесії в жовтні Фото: president.gov.ua

"Я запросила президента приєднатися до осінньої сесії в Лондоні, якщо він матиме таку можливість. Ми сподіваємося, у нього вийде приїхати й виступити перед ПА НАТО. У нас буде два звіти: один про санкції, другий - про Україну", - сказала президент парламентської асамблеї НАТО Мадлен Мун, повідомляє LB.ua.

Мун також зазначила, що в неї вже заплановано ще дві зустрічі із Зеленським в Україні: одна - у ході спостереження за парламентськими виборами в липні, друга - на сесії ПА НАТО навесні 2020 року.

Крім того, Мун попросила Зеленського організувати їй поїздку на Донбас, щоб вона потім відзвітувала перед ПА НАТО про побачене.

Нагадаємо, що Україна домовилася про нарощування взаємодії з розвідувальними структурами країн НАТО.

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26 06 2019 17:26
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