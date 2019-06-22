Україна домовилася про нарощування взаємодії з розвідувальними структурами країн НАТО

Наразі військові підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері розвідувальної діяльності.

"З метою своєчасного виявлення ознак підготовки Росії до розширення збройної агресії проти України та можливих військових дій Росії в регіонах Чорного та Балтійського морів керівники воєнних розвідок Північноатлантичного Альянсу та України домовилися про значне збільшення обсягів обміну розвідувальною інформацією", - повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Під час переговорів з керівниками розвідувальних структур держав-членів Північноатлантичного Альянсу начальник Головного управління розвідки генерал-полковник Василь Бурба оприлюднив чергові докази військової активізації Росії на окупованих територіях України та поблизу кордонів країн Європи.

Також, як зазначається, розвідники України та країн Балтії під час зустрічі налагодили обмін досвідом протидії російській агресії за ключовими напрямами розвідувальної діяльності, зокрема в галузі кібернетичної розвідки.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що обговорював звільнення українських моряків і інших українців, які утримуються в Росії з Віктором Медведчуком і це питання має вирішуватись з урахуванням долі ув’язнених в Україні громадян Росії.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський вважає, що для початку процесу деескалації бойових дій на Донбасі необхідно провести обмін заручниками у форматі 10 на 10 або 15 на 15. Це питання президент України обговорив з головою Бундестагу Вольфгангом Шойбле під час візиту в Німеччину.