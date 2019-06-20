Путін заявив про можливість обміну українських моряків і політв’язнів
Путін заявив, що це питання завжди було в центрі уваги Кремля і нагадав, що переговорами про обмін займається його кум, лідер партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук, повідомляє "Громадське".
"Віктор Володимирович дуже близько до серця це бере. Зовсім недавно він був і порушив питання про звільнення українських моряків, затриманих у результаті інциденту недалеко від Керченської протоки, порушив питання про звільнення ще ряду конкретних осіб, які засуджені і перебувають у місцях позбавлення волі в РФ", - сказав він.
"Питання подібного роду мають вирішуватися в комплексі, і перш ніж вирішувати ці питання, потрібно подумати, як буде вирішено питання тих людей, які нам не байдужі, в тому числі громадян РФ, які перебувають в аналогічній ситуації в Україні", - зазначив Путін.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський вважає, що для початку процесу деескалації бойових дій на Донбасі необхідно провести обмін заручниками у форматі 10 на 10 або 15 на 15. Це питання президент України обговорив з головою Бундестагу Вольфгангом Шойбле під час візиту в Німеччину.
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