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ПОЛІТИКА

Парламентська асамблея ОБСЄ визнала росію країною спонсором тероризму

04 липня 2023, 21:55
Парламентська асамблея ОБСЄ визнала росію країною спонсором тероризму
Фото: Associated Press
А ПВК "Вагнера" визнано терористичною організацією.

Парламентська асамблея ОБСЄ визнала російську федерацію державою-спонсором тероризму, а ПВК "Вагнера" — терористичною організацією.

Про це повідомилаЄвгенія Кравчук, заступниця голови депутатської фракції "Слуга Народу".

Таке формулювання  вперше закріплене у офіційному документі міжнародної організації.

В ухваленій на засіданні у Ванкувері підсумковій Декларації, зокрема, йдеться, що дії "Групи Вагнера" від імені російського уряду можуть бути справедливо охарактеризовані як терористичні, надто — з огляду на те, що президент рф особисто визнав, що ПВК "Вагнера" була повністю фінансована державою. Відтак держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти "Групи Вагнера" та її афілійованих і правонаступницьких структур, у тому числі шляхом оголошення їх терористичною організацією.

Декларація закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер ПВК "Вагнера" та її дій, відповідальність російської федерації, як держави-спонсора цієї терористичної організації, а також неприпустимість залучення таких суб'єктів у міждержавні відносини.

"Маю надію, що це рішення стане каталізатором визнання держави-агресора спонсором тероризму як у США, так і у всьому світі. Адже тероризм не має залишатися поза увагою та справедливим покаранням", — наголосила Кравчук.

ОБСЄвагнерарф тероризм

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