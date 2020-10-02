Партія Алієва перемогла на парламентських виборах в Азербайджані

Політична сила, очолювана президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим здобула перемогу на позачергових парламентських виборах.

Про це свідчать дані екзитполів після закриття дільниць, пише Media.az,передає LB.ua.

Згідно з їхніми результатами, "Ені Азербайджан" ("Новий Азербайджан") отримує в парламенті 69 місць, незалежні кандидати - 41. Решта місць розподілено серед інших політичних сил.

Правом голосу володіли 5 мільйонів 329 тисяч 460 громадян країни.

На 125 місць у парламенті претендували 1314 кандидатів. Кандидатури 246 чоловік висунуто 19 політичними партіями, 1057 - в індивідуальному порядку, 11 - ініціативними групами. 79% зареєстрованих кандидатів становлять чоловіки, а 21% - жінки.

Вибори в мілі меджліс проходять в Азербайджані кожні п'ять років, у ньому засідають 125 депутатів, які обираються за мажоритарною системою.

Чергові вибори мали відбутися в листопаді 2020 року, проте в листопаді минулого року партія "Новий Азербайджан", що володіє більшістю в мілі меджісе, ініціювала розпуск парламенту.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський і президент Азербайджану Ільхам Алієв на переговорах у Баку підтвердили незмінність офіційної позиції двох країн щодо Нагірного Карабаху і Криму.