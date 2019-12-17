Україна й Азербайджан підтримали одне одного в питаннях Карабаху і Криму

Президент України Володимир Зеленський і президент Азербайджану Ільхам Алієв на переговорах у Баку підтвердили незмінність офіційної позиції двох країн щодо Нагірного Карабаху і Криму.

Про це йдеться на сайті президента України, передає LB.ua.

"Важлива тема сьогоднішньої розмови - це забезпечення регіональної та національної безпеки. Перш за все, йдеться про війну на сході України і Нагірно-Карабахський конфлікт. Ми незмінно підтримуємо одне одного в питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності наших держав у рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжимо спільну роботу в цьому напрямку як у двосторонньому форматі, так і в рамках міжнародних організацій", - заявив Зеленський на брифінгу в Баку.

Місцеві ЗМІ окремо наголосили, що президент України почав свою промову з привітання азербайджанською мовою.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підтвердив інтерес України до проєкту "Південний газовий коридор".