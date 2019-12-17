Україна й Азербайджан підтримали одне одного в питаннях Карабаху і Криму
Про це йдеться на сайті президента України, передає LB.ua.
"Важлива тема сьогоднішньої розмови - це забезпечення регіональної та національної безпеки. Перш за все, йдеться про війну на сході України і Нагірно-Карабахський конфлікт. Ми незмінно підтримуємо одне одного в питаннях відновлення суверенітету і територіальної цілісності наших держав у рамках міжнародно визнаних кордонів. Ми продовжимо спільну роботу в цьому напрямку як у двосторонньому форматі, так і в рамках міжнародних організацій", - заявив Зеленський на брифінгу в Баку.
Місцеві ЗМІ окремо наголосили, що президент України почав свою промову з привітання азербайджанською мовою.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський підтвердив інтерес України до проєкту "Південний газовий коридор".
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